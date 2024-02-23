【量大強漲股整理】台股突破萬九，選股難度大增下，主流股該留意誰?

鉅亨研報 2024-02-23 17:17

看一下三大法人: 外資買超 308. 億元；自營商買超 18.77 億元；投信賣超 23.73 億元；三大法人合計買超 303.33 億元。

股票方面，(2330-TW)台積電，上漲 5 元收 697 元，距離 7 字頭僅差 3 元，IC 設計龍頭大廠 (2454-TW) 聯發科，昨天重回千金後，今天持續強勢，帶量突破區間整理，上漲 8.37%，來到 1110 元大關，MWC 世界行動通訊大會即將登場下，預期聯發科參展下，旗下新旗艦 5G 行動處理器天璣 9300，為全球首創硬體生成式 AI 引擎，備受市場關注，將有機會繼續走高。

佳螢早在經濟日報 828 領先預告後，來到 1110 元大關! VIP 會員領先布局，整整大賺 + 33%。

而下周 MWC 即將登場下

概念股蓄勢待發

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師