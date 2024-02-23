【量大強漲股整理】台股突破萬九，選股難度大增下，主流股該留意誰?
鉅亨研報 2024-02-23 17:17
加權指數今日開高後震盪小回，終場上漲 36.41 點，收在 18889.19 點，成交量 4439.45 億元。
看一下三大法人: 外資買超 308. 億元；自營商買超 18.77 億元；投信賣超 23.73 億元；三大法人合計買超 303.33 億元。
美股受到 (NVDA-US) 輝達，財報優於預期加持，(NVDA-US)輝達，大漲 16.4%，帶動美股四大指數集體收紅，道瓊、S&P500、納斯達克都創下了收盤歷史新高，也再次點燃市場對 AI 類股、半導體股信心，(2330-TW)台積電，ADR 也有不錯表現，上漲 2.98%，台股今日開高後一度突破萬九，但整數關卡難免震盪，最後得而復失，終場小漲作收，雖然收小黑 K 棒，但屬於漲多的回檔，目前技術面仍屬強勢，短、中長期均線，多頭排列；而籌碼面，外資連續兩日買超，天共買 472.88 億，外資做多意圖明顯，有利於多頭行情的延續。
股票方面，(2330-TW)台積電，上漲 5 元收 697 元，距離 7 字頭僅差 3 元，IC 設計龍頭大廠 (2454-TW) 聯發科，昨天重回千金後，今天持續強勢，帶量突破區間整理，上漲 8.37%，來到 1110 元大關，MWC 世界行動通訊大會即將登場下，預期聯發科參展下，旗下新旗艦 5G 行動處理器天璣 9300，為全球首創硬體生成式 AI 引擎，備受市場關注，將有機會繼續走高。
佳螢早在經濟日報 828 領先預告後，來到 1110 元大關! VIP 會員領先布局，整整大賺 + 33%。
華通 (2313) 昨日漲停後，今天再創波段新高，來到 82.3 元大關；矽光子相關，光通訊族群，昨天強勢的 (6642-TW) 光聖，(3081-TW)聯亞，皆改寫新高後，小幅做回檔，(4908-TW)前鼎，則是強攻漲停，再創近期新高! 這三檔矽光子股票，我們通通在 2024 年新春大禮包，公開贈送，通通噴出! 通通可以驗證!
而下周 MWC 即將登場下
概念股蓄勢待發
該鎖定誰? 影片分享給你知道?
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2/23【上市強勢股分享】
(3312-TW) 弘憶股
(1809-TW) 中釉
(4526-TW) 東台
(3583-TW) 辛耘
(2467-TW) 志聖
(4588-TW) 玖鼎電力
(2454-TW) 聯發科
(1519-TW) 華城
(1513-TW) 中興電
(6789-TW) 采鈺
(2405-TW) 輔信
(6526-TW) 達發
(8114-TW) 振樺電
(6168-TW) 宏齊
(1717-TW) 長興
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2/23【上櫃強勢股分享】
(3313-TW) 斐成
(6218-TW) 豪勉
(3354-TW) 律勝
(3390-TW) 旭軟
(6292-TW) 迅德
(6532-TW) 瑞耘
(3689-TW) 湧德
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(8047-TW) 星雲
(4303-TW) 信立
(6679-TW) 鈺太
(4908-TW) 前鼎
(3363-TW) 上詮
(3680-TW) 家登
(6167-TW) 久正
(4714-TW) 永捷
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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