〈焦點股〉變壓器需求題材熱 華城、士電漲勢凌厲
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-22 11:03
重電雙雄華城 (1519-TW)、士電 (1503-TW) 持續受惠變壓器需求暢旺，帶動今 (22) 日漲勢凌厲。華城漲逾 3%，士電更是大漲逾半根停板，股價寫下歷史新高，雙雙站穩所有均線。
華城今天以 515 元開高走高，最高漲至 525 元，漲幅約 3.35%，成交量超過 6000 張。士電今天強勢表態，以 163 元開高走高，最高來到 174.5 元，一舉超過 2023 年 7 月時的 174 元，股價寫下歷史新高，成交量超過 3.7 萬張。
法人預估，2023 年至 2026 年為美國《基礎設施投資和就業法案》(IIJA) 以及《降低通膨法案》(IRA) 的電網政府基金年度分配高峰，預期每年將有 60 億美元的補助金額。電網分面，將著重在農村電網的開發、地下電纜、建設促進各州間和多地區的發電，以及微電網項目等。
法人指出，華城是台灣唯一可以製造 500kV 級變壓器的廠商，500kV 的變壓器毛利較高，且符合美國需要的規格，加上華城為東南亞地區最大的變壓器廠商，看好華城今年外銷營收比重超過 4 成。另外，法人提到，士電大型變壓器新增的產能，將於 2025 年第一季開始投產，預估可以提升 25% 至 30% 的產能，有望爭取美國的變壓器訂單。
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