〈焦點股〉變壓器需求題材熱 華城、士電漲勢凌厲

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-22 11:03

華城今天以 515 元開高走高，最高漲至 525 元，漲幅約 3.35%，成交量超過 6000 張。士電今天強勢表態，以 163 元開高走高，最高來到 174.5 元，一舉超過 2023 年 7 月時的 174 元，股價寫下歷史新高，成交量超過 3.7 萬張。

法人預估，2023 年至 2026 年為美國《基礎設施投資和就業法案》(IIJA) 以及《降低通膨法案》(IRA) 的電網政府基金年度分配高峰，預期每年將有 60 億美元的補助金額。電網分面，將著重在農村電網的開發、地下電纜、建設促進各州間和多地區的發電，以及微電網項目等。