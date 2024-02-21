童子賢：台灣科技業將因地理、價值鏈、地緣政治版圖重新建構

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-21 16:41

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (21) 日提到，台灣科技業未來如何建構新版圖並進一步發展，童子賢認為可以從有形地理位置上的版圖、價值鏈版圖，以及地緣政治版圖，三種版圖重新建構台灣科技業。

童子賢說明，過去中國作為「世界工廠」的角色已經逐漸轉變，中國期望創造更高附加價值的產業，不願屈就人力優勢，加上中國 GDP 從 2000 年至今成長 14 倍，成本逐漸提高。另外，中國少子化問題，以及中美貿易戰後，競爭越趨明顯，童子賢直言「中國與美國產業已經變成一邊一國」。

不過童子賢強調，即便現在無論台商、國際企業漸漸往東南亞移動，但中國過去打下的基礎不是其他國家可以取代，因此不可能 100% 撤出中國，但童子賢也預期，未來 5 至 10 年，將有 60% 甚至 70% 的企業移出中國，中國國內大約僅剩 3 至 4 成。

接著是價值鏈版圖，童子賢點名 EV 產業是台灣企業可以布局的，EV 帶動龐大的商機，涵蓋電池、馬達、汽車上的感應器，以及運作軟體等，產值已從 2.5 兆美元上看 4 兆美元，加上各國政府都希望在 2035 年前全面汰換燃油車，台灣企業可以好好把握。

童子賢進一步提到，由於 AI 已經出現殺手級應用，AI 也會是價值鏈版圖的一環。另外，5G、6G、衛星通訊，以及新能源產業，都是台灣企業可以布局的，期望可以打造「護國群山」。