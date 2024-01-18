路透：社群媒體平台Reddit計劃3月進行IPO

路透周四 (18 日) 援引知情人士消息報導，社群媒體平台 Reddit 已制定詳細的計劃，將於今年 3 月進行首次公開募股 (IPO)，這將推動該公司 3 年多來一直聚焦的上市計畫。

據悉，Reddit 於 2021 年 12 月秘密提交 IPO 申請，計劃於今年 2 月底公開提交申請、3 月初啟動路演 (Roadshow)，並在 3 月底完成 IPO。

報導指出，這將是自 Pinterest(PINS-US) 於 2019 年上市以來，大型社群媒體公司的 IPO，而 Reddit 及其同業正面臨 TikTok 和臉書等公司在廣告收入上的激烈競爭。

另外此次上市也將考驗一些 Reddit 用戶支持該公司上市的意願。在過去的 3 年裡，許多投資人在該平台上發文，推動了數十支「迷因」(MEME) 股票的上漲，其中包括遊戲零售商 GameStop(GME-US) 和電影運營商 AMC 娛樂控股公司 (AMC-US)。

知情人士補充說，Reddit 在 2021 年的一輪融資中估值約為 100 億美元，目前正尋求在 IPO 中出售約 10% 的股份，該公司將在接近上市時決定 IPO 估值。該名知情人士也警告，Reddit 的 IPO 計劃可能會被推遲，就像過去發生的那樣。截稿前，Reddit 發言人拒絕置評。

過去，Reddit 將其虧損歸因於對該平台的投資，同時與其他社群媒體相比，其用戶對其網站上廣告的參與度較低。據媒體《The Information》上個月報道，Reddit 預估 2023 年的廣告收入將略高於 8 億美元，年增 20% 以上。

值得注意的是，Reddit 直到接近獲利水準時才啟動 IPO。在過去兩年的大部分時間裡，幾輪市場波動導致 IPO 市場停擺，也導致該公司推遲了 IPO 計畫。

大型社群媒體股在過去一年出現反彈，主要是受利率觸頂後科技股反彈的推動。在過去的 12 個月裡，臉書母公司 Meta(META-US) 的股價上漲了兩倍多，而同期 Snap(SNAP-US) 的股價上漲了 60%。