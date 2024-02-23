盤中速報 - S&P 500大漲2.01%，報5081.74點
鉅亨網新聞中心 2024-02-23 03:00
截至台北時間23日02:50，S&P 500上漲99.94點（或2.01%），暫報5081.74點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.38%
- 近 1 月：+2.93%
- 近 3 月：+9.78%
- 近 6 月：+13.23%
- 今年以來：+4.44%
焦點個股
S&P 500成分股以Moderna Inc(MRNA-US)領漲。Moderna Inc(MRNA-US)上漲15.66%；輝達(NVDA-US)上漲14.95%；超微半導體(AMD-US)上漲11.33%；廣達服務(PWR-US)上漲9.58%；新思科技(SNPS-US)上漲7.57%。
部分成分股表現相對疲軟，Etsy Inc(ETSY-US)下跌7.94%；紐蒙特(NEM-US)下跌7.52%；Teleflex Incorporated(TFX-US)下跌4.72%；阿帕契公司(APA-US)下跌4.36%；Keurig Dr Pepper Inc(KDP-US)下跌3.54%。
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