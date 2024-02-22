外資買進164億元 大舉敲進貨櫃雙雄4.5萬張 AI指標股兩樣情

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-22 19:38

台股今 (22) 日續創高，終場飆漲 176 點，以 18852 點作收，收復 18800 點。外資今日回頭買超台股，主要敲進航運股貨櫃雙雄共 4.5 萬張，以及台積電、廣達等 AI 指標股；反觀英業達、緯創則遭減持 3.6 萬張。

三大法人今日僅投信持續站在空方，小幅賣超台股 3.01 億元，外資則回頭買超 164.59 億元、自營商買超 78.68 億元，三大法人合計買超 240.26 億元。期貨方面，外資淨多單增加 664 口至 3085 口。

觀察外資今日操作，個股方面，買超貨櫃雙雄最多，陽明 2.5 萬張、長榮近 2 萬張；電子股都圍繞 AI 概念股，包含台積電 7728 張、廣達 6151 張，聯發科、京元電子各逾 5000 張。另外，也增持中信金 9202 張。

外資今日買超居冠是復華台灣科技優息，共 3.3 萬張，國泰智能電動車也買超近萬張、元大台灣 50 則有 5681 張。賣超超前 10 名中共有 4 檔 ETF，包括元大滬深 300 正 2、群益 ESG 投等債 20+、富邦恒生國企正 2、中信中國 50 正 2。

外資賣超個股部分，英業達近 2 萬張最多，緯創也有 1.7 萬張，聯電 1.3 萬張、技嘉 7610 張；其餘包括玉山金、長榮航、大同等。