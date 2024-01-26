鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-26 18:17

去年全球經濟從新冠、烏俄戰爭等衝擊中復甦，在通膨降溫、美元持續走弱、原油價格下跌、美國及其他央行有望降息等因素下，主要證券市場多呈上漲，使得 112 年底台灣櫃買市場指數收在 234.01 點，較 111 年底上漲 29.76%，漲幅位居亞洲第 1 ，僅次於美國費半及那斯達克指數漲幅，全球排名第 3 。

櫃買中心指出，112 年上櫃股票成交日均值 704.91 億，較 111 年成長 16.55%，為歷年次高。112 年櫃買市場雖面臨許多挑戰，但在配合主管機關政策，並展現高度韌性下，整體市場表現可謂價量齊揚，算是繳出了一張不錯的成績單。

112 年度申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為 26 家及 72 家，截至 112 年底，上櫃公司掛牌及興櫃公司登錄家數分別為 816 家及 329 家，櫃買中心積極扶植優質企業進入資本市場之效益持續顯現。依上櫃公司公告之 112 年前 3 季財報，有獲利之上櫃公司有 581 家 (約占七成)、每股盈餘逾 2 元之上櫃公司則有 282 家 (逾三成)；此外，全體上櫃公司 112 年 12 月單月營收為 2,353 億元，較 11 月成長 75.81 億元，成長約 3.33%，且較 111 年 12 月單月營收成長 109.46 億元，成長約 4.88%，整體上櫃公司 112 年第 4 季營收呈現逐月成長趨勢。

債券市場方面，櫃買中心持續健全國內永續發展債券市場生態圈，112 年永續發展債券發行量再創新高， 合計 47 檔，達新臺幣 1,472.89 億元，流通在外餘額 4,831.27 億元 (165 檔)。另 112 年債券 ETF 掛牌檔數 81 檔，發行規模近 2 兆元，全年計有 30 檔上櫃債券 ETF 申請 52 次追加募集，金額達 1 兆 383 億元，創歷史新高；債券 ETF 掛牌檔數及發行規模，在亞太地區各主要證券交易所中排名第 1 名，在世界各主要證券交易所中，排名第 7 名。112 年櫃買中心不僅完成工作目標，且股債雙核心業務皆有亮眼的表現。

展望 113 年，將持續面對變動的局勢，地緣政治風險升溫、美中科技戰加劇、極端氣候、人工智慧發展等，都可能間接對台灣及全球的經濟成長與產業發展造成影響。期許新的一年櫃買市場能繼續欣欣向榮，113 年櫃買中心將持續配合主管機關政策，並與資本市場參與者共同精進，以強化韌性、數位轉型及永續轉型之核心理念，以下列六大重點方向，深耕櫃買市場發展：

重點一、打造友善籌資平台，推動企業進入多層次資本市場

為扶植國內外產業發展及推動企業進入多層次資本市場，櫃買中心將持續協同中介機構辦理宣導說明會、加強與相關產業協會之互動及實地拜訪公司發掘潛在優質案源，共同推動數位雲端及綠能環保等特色產業進入資本市場，豐富櫃買產業聚落。櫃買中心並將配合主管機關政策或審查實務所需，持續精進相關制度，打造友善籌資平台。

配合 113 年起開放公司得選擇採簡易公發或一般公發機制併送申請登錄興櫃，或一般公發後再登錄興櫃之新制，櫃買中心將加強宣導興櫃市場新制、強化興櫃服務、提升審查效率。

重點二、建構具國際競爭力之永續發展資本市場

為協助上 (興) 櫃公司接軌國際，精進永續資訊揭露，櫃買中心將持續辦理 IFRS 永續揭露準則宣導及訓練課程，以強化永續報告書品質，並將與證交所合作建置永續報告書自動產製平台，針對必要揭露之 ESG 指標及事項，以模組化自動生成永續報告書，以協助企業因應、減輕其負擔。同時，櫃買中心並將持續輔導上櫃公司依規完成溫室氣體盤查及確信、訂定減碳目標、策略及具體行動計畫，以接軌國際，後續將持續推出教學短影音與動畫影片，減輕公司學習成本，協助推動我國企業溫室氣體政策。

永續發展債券部分，櫃買中心在經過多年努力推動後，113 年初終於迎來兩檔分別由台北市及高雄市政府發行之永續發展政府債券，為擴大永續發展債券生態圈，櫃買中心除持續協助我國政府機構發行永續發展政府債券外，並將推動永續發展轉 (交) 換公司債櫃檯買賣及推動我國永續發展債券市場制度或商品與國際接軌。

重點三、持續精進市場交易制度，促進商品與服務多元化發展

永續議題已由 ESG 整合再進化到「氣候」、「淨零」主題，櫃買中心將持續關注包括氣候變遷在內的永續議題及發展趨勢，同時考量市場需求，嘗試與更多專業指數編製機構合作，編製永續相關主題之特色指數，並推動新商品上櫃掛牌。另外櫃買中心將持續精進造市者制度及市場交易制度，提供更完善之交易環境，並辦理投資教育宣導，以提昇民眾之金融知識，充分瞭解櫃買市場交易制度及金融商品，同時推動校園證券市場知識普及與人才培育，落實普惠金融政策。

重點四、研議櫃買市場新商品

櫃買中心積極打造多功能與多層次之全方位交易所，持續完善市場制度，以提供企業及投資人多元化之需求，為順應國際發展趨勢，提供投資人更多投資商品選擇，櫃買中心將研議規劃建置多資產型、主動型 ETF 及證券商發行掛牌式結構型商品。另溫室氣體排放密集度高的產業 (如電力、鋼鐵、水泥等) 轉型邁向淨零排放，對於全球達成《巴黎協定》目標至關重要，櫃買中心將持續追蹤國際發展趨勢及國內市場需求，研議建置轉型債券櫃檯買賣制度之可行性。

重點五、提升資安防護韌性

配合主管機關「金融資安行動方案 2.0」規劃，櫃買中心將導入零信任網路之「設備鑑別」機制，並辦理證券商資安總體檢，使證券商瞭解自身應優先補強之處，以提升資安防禦能力，降低市場營運風險。此外，櫃買中心與其他周邊單位共同提供證券

期貨業者發生資安事件時之緊急應變協助，以降低資安事件對整體證券期貨市場之影響。

重點六、持續推動數位轉型，提升服務效能

櫃買中心持續推動申報作業 e 化、數據蒐集分析與監理作業自動化，並規劃將非機敏性大數據分析資料，以友善易讀的圖表化方式在櫃買中心官網呈現，以利市場參與者分析應用，更加瞭解市場資訊。