櫃買指數今收239.12點 創23年以來新高 今年已漲2.18%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-02 18:48

代表上櫃股票表現的櫃買指數本日 (2/2) 上漲 0.75%，收在 239.12 點，創民國 89 年 4 月以來的新高。櫃買中心表示，今年以來櫃買指數累計漲幅已達 2.18%，相當亮眼，顯示市場投資人對上櫃股票深具信心。

櫃買中心自民國 83 年 11 月成立至今，即將屆滿 30 年，上櫃家數為 816 家，興櫃登錄家數為 332 家。113 年截至 2 月 1 日止，上櫃股票日均值達 683.61 億元，上櫃 ETF 日均值為 129.20 億元，已架構為一個多功能與多層次的全方位交易所。

櫃買中心說明，相較於去年全球政經情勢等多項不確定因素影響，今年初經濟情勢相對和緩，加上上櫃公司基本面表現穩健，交投更趨熱絡，以致於封關前最後幾天即出現歷史新高。