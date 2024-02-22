傳谷歌下季開始在印度生產Pixel智慧型手機

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-22 18:14

根據《日經亞洲》周四 (22 日) 的報導，谷歌 (GOOGL-US) 計劃下季開始在印度生產 Pixel 智慧型手機。

報導補充表示，在中美關係緊張之際，這家美國科技巨頭一直在努力實現供應鏈多元化並遠離中國，同時尋求利用印度蓬勃發展的智慧型手機市場。

報導引述直接知情人士的話說，這項轉變將支持谷歌今年出貨超過 1000 萬支 Pixel 手機的目標。

該報導還指出，谷歌將於 4 月至 6 月當季開始生產 Pixel 8 Pro 手機，隨後於 2024 年中期左右生產 Pixel 8。

谷歌將在印度與智慧型手機巨頭蘋果 (AAPL-US) 和三星以及中國品牌 vivo 和小米競爭。

Counterpoint Research 在周三 (21 日) 的報告中表示，2023 年印度成為第 5 個 iPhone 年銷超過 1000 萬支的智慧型手機市場，使其成為蘋果的關鍵市場。

研究公司 Canalys 上月表示：「2023 年印度智慧型手機市場保持穩定，總體出貨量為 1.486 億支，小幅下降 2%。」

研究顯示，三星在 2023 年第 4 季保持領先地位，市占率為 20%，出貨量為 760 萬支。小米持續保持強勁表現，以 720 萬台的出貨量位居第二。vivo 則以 700 萬支的出貨量位居第三。

由於中美關係仍然緊張，蘋果公司也一直將生產從中國轉移到印度等地。

蘋果執行長庫克去年在白宮與印度總理莫迪會面後表示，印度代表著「巨大的機會」。