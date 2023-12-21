南茂出清宏茂微電子全數股權 處分損失估4180萬元

封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (21) 日宣布，董事會通過 100% 轉投資子公司 ChipMOS TECHNOLOGIES (BVI) LTD. 出售持有宏茂微電子 (上海) 的 45.0242% 全數股權給中國當地合夥企業，粗估交易金額約 42.9 億元，處分損失約 4180 萬元，實際損益數字依實際交易日為準。

南茂此次將宏茂微電子出售的對象是蘇州元禾璞華智芯股權投資合夥企業等 11 家中國當地的合夥企業，總交易金額為人民幣 9.793 億元，折合新台幣約 42.9 億元。

南茂補充，此次出售分兩期交割股權，其中第二期的價款將於第一期價款支付 6 個月後支付，預估處分損失為新台幣 4180 萬元，實際損益數字將依實際交易日之財報金額及匯率而有差異，以實際入帳數為準。

董事長鄭世杰表示，南茂科技長期深耕於半導體利基封測領域，並專注於高成長的終端應用市場，為順應產業的發展趨勢與考量公司的整體營運佈局策略、同時進一步強化公司的財務與競爭實力，經董事會決議出售所持有宏茂全數股權。

鄭世杰強調，將出售股權所得價金作為未來中長期營運發展之用，如車用、5G、智慧家庭以及 AI 等高成長領域，未來除持續擴充高階產能、擴大高成長產品的市佔率外，也以核心技術為主軸開發，滿足客戶產品需求的相關技術，維持公司的競爭優勢。