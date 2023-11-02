〈南茂法說〉Q3獲利小減EPS 0.8元 Q4營運持平看

IC 封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (2) 日召開法說會，並公布第三季財報，稅後純益 5.8 億元，較前季小減 7.6%，每股純益 0.8 元，展望第四季，董事長鄭世杰表示，客戶持續去化庫存，營運相對審慎保守，記憶體動能會優於驅動 IC。

鄭世杰坦言，客戶持續去化庫存以及部份產品終端需求仍有雜音，營運動能相對審慎保守，不過，受惠記憶體大廠降載效應，DRAM 封裝急單略增，NAND 需求也回升，挹注第四季營運。

驅動 IC 方面，由於大尺寸面板 (電視) 與手機終端需求不振，影響測試產能稼動率，但車用面板與 OLED 需求相對穩健，高階測試機台稼動率維持高檔，特定機種產能更接近滿載，將根據客戶後續需求適當擴充產能。

南茂第三季營收 55.82 億元，季增 2.5%，年增 6.2%，毛利率 15.9%，季減 1.4 個百分點，年增 0.4 個百分點，營益率 8.7%，季減 0.9 個百分點，年增 1.1 個百分點，稅後純益 5.8 億元，季減 7.6%，年減 13.6%，每股稅後純益 0.8 元。

南茂前三季營收 156.31 億元，年減 17%，毛利率 15.35%，年減 7.12 個百分點，營益率 7.64%，年減 7.79 個百分點，稅後純益 14.11 億元，年減 56.13%，每股稅後純益 1.94 元。