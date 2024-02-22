AI熱潮帶動 資通產品1月出口寫歷史次高 輸美占52.7%創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-22 17:50

財政部公布今 (113) 年 1 月資通與視聽產品出口值 94.2 億美元，創歷年單月次高，年增 1.0 倍，占比擴大至 25.3%，受惠 AI 商機，2023 年對美國出口占比 44.9%，已連二年突破四成及正成長；2024 年 1 月占比更達 52.7%，亦創史上新高。

財政部說明，近年因美中貿易紛爭，廠商回台布建新產能，出口比重逐漸回升。112 年續因生成式 AI 崛起，加上配合國際商品統一分類制度 (HS) 修訂移入平面顯示模組，推升資通與視聽產品出口年增 28.9%，占比竄升至 19.3%，較 111 年 (13.5%) 劇增 5.8 個百分點；品項表現互異，其中顯示卡增 3.1 倍、伺服器增 73%，電腦之零附件、儲存媒體則各減 17~18%。

今 (113) 年 1 月資通與視聽產品出口值 94.2 億美元，於淡季中創歷年單月次高，年增 1.0 倍，占比擴大至 25.3%，伺服器、顯示卡再增 2~3 倍；隨 AI 晶片封測產能陸續開出，產業鏈缺料問題逐步緩解，以及記憶體模組需求回升，全年出口持續看好。

財政部說明，此因受惠於 AI 應用商機，112 年對美國、歐洲、東協出口電腦及其附屬單元均倍數增長，對中國大陸與香港因受制美國禁令及全球供應鏈重組，僅增 6.6%，影響所及，美國穩居我資通與視聽產品最重要出口地區，占 44.9%，已連 2 年突破 4 成並創新高，對歐洲及陸港同占 17.8%，東協占 9.8%。

就電腦及其附屬單元細項貨品觀察，筆電、PC、伺服器等外銷市場高度集中於美、歐，各占逾 6 成及 1 成；顯示卡及音效卡等以銷往美、歐、東協為主，分別占 45%、27%、23%。至於對陸港資通與視聽產品出口多側重於組裝用之零附件，包括手機及網通產品之零件、儲存媒體、平面顯示模組，各占 44%、47%、75%。