中國快艇翻覆案 國台辦：台灣必須給遇難者家屬一個交代

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-21 23:20

中國快艇翻覆案延燒，中國國務院台辦發言人朱鳳蓮周三（21 日）表示，強烈譴責台方刻意隱瞞事實真相的惡劣做法，要求台方向遇難者家屬道歉，必須給遇難者家屬一個交代。

據《第一財經》報導，朱鳳蓮周三說，台灣有關方面負責人聲稱海巡人員執法過程並無不當，企圖掩飾暴力行徑。她又說，在兩岸同胞和遇難者家屬強烈要求下，台方才承認是因海巡艦艇衝撞導致大陸漁船翻覆，但台方仍以各種理由推諉塞責，對事件真相遮遮掩掩。

朱鳳蓮表示，冰凍三尺，非一日之寒，此次漁船翻覆事件絕非孤例。2016 年 5 月民進黨上台以來，台方粗暴對待大陸漁民，隨意抓扣大陸漁船漁民事件頻頻發生，嚴重損害大陸漁民利益，給大陸漁民群體造成較大經濟損失，傷害大陸同胞感情。

朱鳳蓮說，強烈譴責台方粗暴對待大陸漁民的行徑，強烈譴責台方漠視生命「暴力執法」又刻意隱瞞事實真相的惡劣做法。

朱鳳蓮強調，人命關天，公布真相天經地義。中方嚴正要求台方儘快公布事實真相，嚴懲相關責任人，滿足遇難者家屬合理訴求，鄭重向遇難者家屬道歉，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。