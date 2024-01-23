外銷訂單與出口顯著落差 渣打符銘財：科技業庫存調整進入尾聲

台灣 12 月外銷訂單金額為 438.1 億美元，年減 16%，明顯低於市場預測，渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財指出，這與海關出口數據形成鮮明對比，尤其是美國、歐洲方面的訂單，驗證了之前觀點，海外買家尚未考慮重建庫存，不過，對科技業廠商來說仍是好消息，代表了庫存調整進入尾聲。

根據經濟部統計，12 月外銷訂單與前月相比下跌 13.5%，是繼 11 月月減 4.2% 後進一步下滑，其中，海外資訊通信產品訂單較前月下跌 24.2%，同樣較 11 月的跌幅 7.4% 擴大。

符銘財分析，資訊通信產品訂單數據呈現疲軟，不僅逆轉 11 月比去年同期成長 10% 的態勢，在 12 月出現與去年同期相比下跌 25.3% 的疲態 ，顯見年終節日銷售需求而衍生的急單並未有助益。

12 月資訊通信產品外銷訂單較前月成長 7.9%，但較去年同期則成長 60.6%，符銘財分析，這也進一步驗證我們的觀點，海外買家或品牌供應商的態度仍然謹慎，尚未開始考慮在節後積極重建庫存。

符銘財進一步指出，海外訂單和海關出口數據之間的巨大差異也同樣出現在美國和歐洲的統計資料上。12 月來自美國的海外訂單較前月相比下跌 14.5%，與去年同期相比也下滑 21.6%，而同月海關出口數據則與前個月相比成長 8.5%、與去年同期相比成長 49%。

至於來自歐洲的海外訂單，較 11 月相比下跌 17.8% (較去年同期相比則下跌 39%)，但同期海關出口數據則較前月相比成長了 20.4% (與去年同期相比成長 16%)。

符銘財認為，海關出口數據與外銷訂單的顯著差異，可能說明台灣科技 (資訊通信產品) 生產商選擇以滿足訂單交付的低庫存模式營運，也代表科技製造業調整庫存的週期即將進入尾聲，無疑對高度倚賴科技業的經濟結構帶好消息。

此外，也可期待中國消費者能在農曆春節假期之前再進一步推升需求，否則，依舊疲軟的海外訂單數據，短期台灣科技業的展望必須謹慎以待。