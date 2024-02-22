勤業眾信：2022年前盈餘趕在3月底前分配 即免列入CFC

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-22 13:09

勤業眾信聯合會計師事務所資深會計師徐曉婷表示，營利事業或個人經常透過境外第三地低稅負地區（例如 BVI）轉投資中國大陸，若於當地之事業仍有 2022 年（含）以前之盈餘，建議於今年 3 月底前決議分配至境外低稅負地區，5 月的所得稅申報時即可免適用 CFC。

財政部於 2023 年底發布法規修正「CFC 當年度盈餘」計算方式。考量 2023 年獲配多屬 CFC 施行前之累積盈餘，修正放寬於今年 3 月底前決議分配 2022 年（含）以前非低稅負區轉投資事業盈餘，免列入當年度的 CFC 計算。

根據現行辦法，若 CFC 公司在當地實際經營業務，有營業場所及雇用員工者，且當年度投資收益及出售資產的合計，占營收總額小於 10%，其盈餘可豁免計入 CFC 計算。2023 年 CFC 制度生效後，考量實務上 2023 年多在分配以前年度盈餘，故修正放寬豁免適用 CFC 的條件有二：「非低稅負地區轉投資事業，須於 2024 年 3 月 31 日前決議分配」或「決議分配之盈餘所屬期間須為 2022 年度及以前年度之盈餘」

徐曉婷說明，若中國大陸事業無足夠現金可供分配，或想保留現金繼續在當地營運，可考量採取盈餘轉增資方式分配，除了可享受免列入台灣 CFC 計算外，亦可享受中國大陸暫免徵收預提所得稅之優惠政策。

根據中國大陸 102 號文，為鼓勵境外投資者投資，境外投資者以盈餘轉增資者，暫不徵收預提所得稅，但須同時滿足以下 3 項條件始能適用：

1. 直接投資形式，包括：新增或轉增境內企業實收資本或資本公積；新建居民企業；從非關聯方收購境內股權。

2. 境外投資者分得利潤屬於已實現留存收益形成的股息、紅利等權益性投資收益，不包括預分利潤。

3. 資金（對價）必須直接劃轉。