台股資金派對加持 全體券商2023年大賺687億元年增77%

台股 2023 年表現亮眼，加權指數漲幅達 26.83%，在亞股中名列前矛。證交所今 (22) 日公布去年 12 月全體證券商稅後純益 65.78 億元，月減 12.43%，不過，累計 2023 年全年全體證券商稅後純益 687.09 億元，較去年同期成長 299.81 億元，增幅 77.41%。

根據統計，去年 12 月，大盤總成交值約 6.59 兆元，月增 3.84%，使證券商經紀手續費收入較上月成長；12 月自營之證券評價利益較少，使證券商自營業務純益較上月衰退 7.43 億元 (約 30.89%)；12 月證券商承銷業務純益亦較上月衰退 2.06 億元 (約 27.43%)，整體而言，12 月全體證券商稅後純益 65.78 億元，較上月衰退 9.34 億元。

證交所表示，累計 2023 年度 1 至 12 月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長；自營之證券評價利益及出售證券利益較多，使證券商自營業務較去年同期成長 206.46 億元；承銷業務淨利也較去年同期成長 31.95 億元 (約 105.94%)，全體證券商稅後純益 687.09 億元，較去年同期成長 299.81 億元 (約 77.41%)。



根據金管會統計，2023 年 12 月外資淨匯入金額 86.77 億美元 (折合新台幣約 2690 億元) ，為有紀錄以來第三大匯入，11、12 月累計淨匯入近 200 億美元 (折合新台幣約 6181 億元)，因而造就台股多頭行情及匯市瘋狗浪現象，外資 2023 年累計淨匯入 294.78 億美元 (折合新台幣約 9138 億元)，改寫新高紀錄。