〈陸港盤後〉市場等待中國提出更多救市措施 滬指重回2,800點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-07 16:30

中國 A 股滬指周三（6 日）收復 2,800 點，但漲勢放緩，港股走低，投資人正在等待中國政府提出更多救市措施，以帶動股市持續回升。

滬指周三收盤漲 1.44% 報 2,829.7 點，深成指大漲 2.93% 報 8,708.24 點，創業板指勁漲 2.37% 報 1,707.02 點。

兩市成交額合計人民幣（下同）1.0219 兆元，為去年 11 月 21 日以來首度破兆，「北向資金」淨買入 16.84 億元。

環保、房地產、建築等族群大幅下挫，汽車、旅遊、石油等類股走低；券商、保險、銀行、有色、煤炭、釀酒、半導體等類股拉升。

今天四檔滬深 300ETF 顯著放量。截至收盤，滬深 300ETF（510300）、滬深 300ETF（159919）、滬深 300ETF 易方達（510310）、滬深 300ETF 華夏（510330）成交金額分別達到 115.1 億元、94.2 億元、88.2 億元、84.8 億元，合計達到 382.3 億元。

香港恒生指數周三收盤跌 0.34%，報 16,081.89 點，恒生科技指數大跌 1.64%，報 3,190.68 點。

投資人正在等待中國政府提出更多救市措施，以帶動股市持續回升。

據《彭博》周二報導，知情人士透露，中國國家主席習近平將聽取監管機構有關金融市場的簡報，凸顯北京支撐股市的急迫性。

此舉突顯中國當局面臨的壓力越來越大，過去幾個月政府提出的措施都未能提振投資人信心，自 2021 年達到頂峰以來，中國和香港股市市值已蒸發約 7 兆美元。

消息人士表示，過去幾個月，主管機關一直在擬定救市措施，證券監管過官周末加班，國家金融監督管理總局在過去兩個月內召開了至少十幾次會議，討論穩定資本市場的問題。

近來北京頻頻出手挽信心，「國家隊」中央匯金公司周二表示，充分認可當前 A 股市場配置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍，並將持續增強增持力道、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。

這是中央匯金自去年 10 月以來首度宣布買進更多 ETF。中央匯金在去年 10 月 23 日說，當天買入 ETF，並將在未來繼續增持。

今年來中國股市賣壓出籠，「國家隊」中一直受投資者密切關注。1 月少數追蹤關鍵指標的 ETF，其資金流入總額衝上歷史新高，規模是 2015 年 7 月（當時「國家隊」介入阻止股市暴跌）的五倍以上。

新加坡 Reyl Intesa Sanpaolo 投資組合經理 Luca Castoldi 表示：「政府越來越擔心，真的希望底部在這裡。我們認為，底部可能已經到來，但為了股市持續回升，政府需要提出更加具體的經濟措施。」