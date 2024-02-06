〈陸港盤後〉習近平傳將與金融監管機關討論股市 中港股大漲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-06 16:30

中國 A 股市場三大指數周二（6 日）收盤同步大漲，滬指勁揚逾 3%，利多是知情人士透露，國家主席習近平將聽取監管機構有關金融市場的簡報，凸顯北京支撐股市的急迫性。

滬指周二收盤勁漲 3.23% 報 2,789.49 點，深成指飆漲 6.22% 報 8,460.38 點，創業板指狂漲 6.71% 報 1,667.45 點；兩市成交額合計人民幣 9,263 億元，「北向資金」淨買入 126.05 億元。

醫藥、券商、半導體類股大幅走高，保險、釀酒、電力、鋼鐵、汽車、銀行等族群齊揚。

香港恒生指數周二收盤大漲 4.04%，報 16,136.87 點，恒生科技指數驟漲 6.75%，報 3,243.81 點。

據《彭博》報導，消息人士表示，以證監會為首的監管機關計劃最快周二（6 日）向中共高層通報市況和最新政策。知情人士說，時間仍可能改變，目前尚不清楚中國政府是否會在這場會議中提出任何新支持措施。

此舉突顯中國當局面臨的壓力越來越大，過去幾個月政府提出的措施都未能提振投資人信心，自 2021 年達到頂峰以來，中國和香港股市市值已蒸發約 7 兆美元。

消息人士表示，過去幾個月，主管機關一直在擬定救市措施，證券監管過官周末加班，國家金融監督管理總局在過去兩個月內召開了至少十幾次會議，討論穩定資本市場的問題。

近來北京頻頻出手挽信心，「國家隊」中央匯金公司周二表示，充分認可當前 A 股市場配置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍，並將持續增強增持力道、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。

這是中央匯金自去年 10 月以來首度宣布買進更多 ETF。中央匯金在去年 10 月 23 日說，當天買入 ETF，並將在未來繼續增持。

今年來中國股市賣壓出籠，「國家隊」中一直受投資者密切關注。1 月少數追蹤關鍵指標的 ETF，其資金流入總額衝上歷史新高，規模是 2015 年 7 月（當時「國家隊」介入阻止股市暴跌）的五倍以上。

中國證監會新聞發言人周二說，已經注意到中央匯金的公告。目前 A 股市場估值水準處於歷史低點，中長期投資價值凸現，得到中央匯金等投資機構的充分認可。證監會堅定支持中央匯金持續加大增持規模和力道，將為其入市操作創造更加便利的條件和更加暢通的渠道。

證監會並說，將繼續協調引導共同基金、私募基金、證券公司、社保基金、保險機構、年金基金等機構投資者增強入市力道，鼓勵和支持上市公司加大回購增持力道，為 A 股市場引入更多增量資金，全力維護市場穩定運行。

Long Hui 基金管理公司投資總監 Zhou Nan 表示，中央匯金的公告將引導和鼓勵更多資金入市，也印證近來市場對「國家隊」擴大買入的猜測，股市進一步下跌空間非常有限，但築底前市場可能會持續波動。