〈陸港盤後〉香港股市延續漲勢 春節消費數據報喜

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-15 16:30

香港股市周四（15 日）收盤延續漲勢，恒生指數漲 0.41%，利多是春節消費數據報喜。

香港恒生指數周四收盤漲 0.41%，報 15,944.63 點，恒生科技指數漲 0.79%，報 3,223.1 點。

中國 A 股市場適逢春節，暫停交易。

燈塔專業版數據顯示，截至周四 13 時 19 分，中國 2024 年春節檔（2 月 10 日—2 月 17 日）檔期總票房（含預售）突破人民幣 62 億元，擠進中國影史春節檔票房前三名。

此外， 電影「大賣空」本尊 Michael Burry 旗下避險基金 Scion Asset Management 在去年第 4 季進一步增持阿里巴巴 (09988-HK) 和京東 (09618-HK) 。加拿大最大養老基金上季新買入阿里巴巴、理想 (02015-HK) 、京東、網易 (09999-HK) 等，且阿里巴巴是該基金上季最大手筆新買入標的。

據《第一財經》報導，鑫鼎基金首席經濟學家胡宇表示，預料港股今年向上空間大於下行空間，農曆新年首個交易日開低走高，顯示港股風險偏好有一定的提升。

胡宇說，中國春節期間的消費和旅遊數據表現較好，隨著政府不斷放寬調控政策，節後房地產銷售數據應該會逐步好轉，目前仍然看好高股息低估值族群修復，小市值股票也有超跌反彈的機會。

也有市場人士認為，經歷了節前一周的反彈行情後，港股和 A 股走勢都更要看經濟數據走向，各行業 1、2 月匯總數據將會對市場產生一定影響。

玄甲基金執行長林佳義認為，各行業數據可能還需要等待出清，之後才能看到相對明顯的回升，企業短期增長受到限制及出現下滑，但企業也形成了營收或利潤的短期低基數，為未來重拾高增長提供了有利條件。