〈焦點股〉傳王文洋看好重電後市買股 大同一度強漲逾半根停板
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-22 10:12
市場傳，宏仁集團總裁王文洋看好景氣復甦後，有望帶動重電業動能，因此買進大同 (2371-TW) 股票，消息一出，大同今日早盤股價攻堅，最高至 48.1 元，飆漲逾半根停板，同集團的福華 (8085-TW) 也沾光上漲逾 5%，精英 (2331-TW)、尚化 (4738-TW) 表現也不俗。
針對王文洋買進大同股票一事，大同回應，不方便評論王文洋的投資，非常感謝王文洋對公司的支持，看好大同公司的價值及展望。宏仁集團也證實並強調僅為財務投資。
大同集團幾經股權變動、人事更迭，目前是由四大股東共治，隨著集團轉型有成，各事業體穩定獲利，目標要打掉百億元累計虧損，力拚 2025 年以後能穩定獲利並發放股利。
展望今年，大同看好，電力與新能源事業都會顯著成長，其中，電力事業群在手訂單金額達百億元，電纜廠第一季完成擴產，加上電網計畫推升高壓電纜需求激增，將推升電力事業群全年營收至少成長 20%。
新能源事業部分，大同去年太陽能建置量近 300MW，今年則可以提升至 353MW；儲能今年則會提升至 120MW。
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