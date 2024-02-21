外資砍聯電3.5萬張 操作航運雙雄不同調
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-21 20:04
台股今 (21) 日隨美股走低，終場下跌 76 點、收在 18676 點，守住五日線，外資期現貨同步偏空操作，大賣聯電 (2303-TW)(UMC-US)3.5 萬張，但對於海運雙雄陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 操作則不同調，分別減碼 2.6 萬張、加碼 5000 張。
三大法人合計賣超 99.44 億元，外資反手賣超 132.79 億元，自營商買超 35.08 億元，為連 5 買，投信賣超 1.73 億元，呈現連 10 賣；期貨方面，外資調節多單 321 口，未平倉多單口數降至 2421 口。
外資瞄準電子、金融與傳產指標股進行提款，聯電張數達 3.5 萬張，高居外資賣超首位，陽明也有 2.6 萬張，其他如群創 (3481-TW)、光寶科 (2301-TW)、元大金 (2885-TW) 也都入列賣超前十名。
外資買超前十名就有五檔中國相關 ETF，看好中國降息對當地股市的挹注，包括元大滬深 300 正 2、中信中國高股息、中信中國 50 正 2、富邦上証正 2 以及富邦恒生國企正 2，其他如華泰 (2329-TW) 也獲青睞，加碼張數高達 1.1 萬張。
投信與自營商則對聯電看法分歧，投信與外資看法雷同，同步小幅調節 500 張，自營商則與外資、投信對作，加碼聯電 3000 多張，為買超第一名。
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