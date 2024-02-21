外資砍聯電3.5萬張 操作航運雙雄不同調

外資買超前十名就有五檔中國相關 ETF，看好中國降息對當地股市的挹注，包括元大滬深 300 正 2、中信中國高股息、中信中國 50 正 2、富邦上証正 2 以及富邦恒生國企正 2，其他如華泰 (2329-TW) 也獲青睞，加碼張數高達 1.1 萬張。