LINE Pay愛心捐款2023年募逾6.2億元創新高 年增6成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-21 16:29

行動支付也能做愛心！LINE Pay (連加網路)(7722-TW) 今 (21) 日公布 2023 年愛心捐款平台募款成果，共為超過 130 家公益團體募得逾 6.2 億愛心善款，總金額年成長超過 6 成，再創新高，並進一步促進公益團體數位轉型與提升線上募款效益。

LINE Pay 愛心捐款平台以「即時快速」、「議題多元」、「小額可捐」、「簡單方便」四大特點連結公益團體需求與社會善款，2023 年 LINE Pay 愛心捐款平台共匯集逾 114 萬筆捐款，較前年大幅成長超過 7 成。

LINE Pay 指出，總計為超過 130 家公益團體募得超過 6.2 億愛心善款，募款金額再創新高，平均每位用戶捐款頻率達 3.47 次也較前年成長，顯示越來越多民眾習慣透過行動支付進行捐款。

LINE Pay 愛心捐款平台讓用戶可透過手機 24 小時無時空限制的即時捐助弱勢外，更能運用 1 點等於 1 元的 LINE POINTS 進行捐款，2023 年用戶透過 LINE POINTS 捐款的比例為總金額的 5%，讓點數也能匯集成巨大愛心。

LINE Pay 愛心捐款平台目前已串連近 150 個公益團體，涵蓋「青少年兒童照護」、「身心障礙服務」、「老人服務」、「婦女關懷」、「動物保護」、「國際救援」等 13 個議題，累積至今已上架超過 1300 個募款方案，讓用戶可以根據自身關心的議題，捐款資助偏鄉醫療、支持弱勢就業、幫助孩童就學、拯救受虐動物、或關懷獨居長輩等。