童子賢：代工廠毛利率雖低 但資本週轉率勝過晶圓代工廠

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢昨 (21) 日出席和碩團圓日，談到毛利率問題，童子賢認為，毛利率 4% 的產業並不會比毛利率 40% 的產業悲慘，因為電子代工廠一年的資本週轉率可以比晶圓代工廠高。

童子賢說明，晶圓代工廠投資 1000 億的產值，並不一定會比電子代工廠來得好，原因就在於電子代工廠資本週轉率高於晶圓代工廠，電子代工廠投資 1000 億的設備，就可能可以創造 1 兆的產值。也因為晶圓代工廠的資本週轉率不如電子代工廠，因此就得提升毛利率，否則難以生存。

童子賢進一步指出，和碩集團中當然也有高毛利的產品，如旗下晶碩光學 (6491-TW) 毛利率達 50%，且近年還在成長當中。另外，和碩從華碩 (2357-TW) 分割出來時，368 主機板毛利率也達 30% 至 50%。

童子賢強調，不可能因為毛利率低而長期虧損，虧損的生意不會有人做，ODM 中一樣有效率高、管理好的經營模式。

共同執行長鄭光志則指出，和碩致力於新產品、新技術與軟硬體開發，和碩也不再是單純的硬體公司，花了很多心力在做不同產品。共同執行長鄧光彥也說，每種生意都有其不同的獲利方程式，單看毛利率是不準的，最重要的是如何提供彈性的生意模式滿足客戶不同的需求。