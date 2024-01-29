瑞士建材巨頭Holcim擬分拆北美部門在美IPO 估值上看300億美元

鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-29 19:19

瑞士建築材料巨頭 Holcim 周日 (28 日) 表示將在紐約上市，分拆其北美部門 100% 的業務，該業務估值可能高達 300 億美元；在此同時它還任命了一位新執行長。

全球最大水泥製造商之一的 Holcim 表示，現任歐洲區負責人克托維克 (Miljan Gutovic) 將自 5 月 1 日起接替詹尼許 (Jan Jenisch) 擔任執行長。

這家水泥巨頭在瑞士上市的股價周一 (29 日) 上漲近 4%。

這是 Holcim 自 2015 年收購法國競爭對手拉法基以來最大規模的重組，分拆可能在 2025 年上半年完成。

詹尼許告訴記者，分拆後新公司的估值可能約為 300 億美元；Holcim 不會保留任何股份。

他表示：「我們將對北美業務進行完全的資本市場分離，將 100% 的業務在紐約證券交易所上市。」他對獲得股東對上市的支持充滿信心。

該公司表示，該美國業務目標是到 2030 年將年銷售額從目前的約 110 億美元提高到 200 億美元以上，營業獲利超過 50 億美元。

Holcim 在歐洲、拉丁美洲、非洲和亞洲等其他全球業務將繼續在瑞士藍籌股 SMI 指數中上市，並專注於屋頂產品等建築解決方案。

自 2017 年以來一直領導 Holcim 的詹尼許繼續擔任董事長，並將主導美國上市案，因為美國的建築材料公司的本益比高於歐洲，這可能會提高其估值。

分析師對此次上市持正面態度，這將是建築業多年來最大的上市之一。

Zuercher Kantonalbank 分析師胡斯勒 (Martin Huesler) 表示：「由於跨大西洋的協同效應有限，此舉非同凡響。」「美國建材同行的估值高於 Holcim，所以我認為這有正面效應。」

一位知情人士透露，這筆交易已經計劃很長時間，之所以進行這項交易是因為 Holcim 認為其北美業務與 Carlisle (CSL-US)、RPM (RPM-US) 和 James Hardy (JHX-US) 等同行相比被低估。

Holcim 北美部門的本益比僅 7 倍，遠低於同業的 10 至 15 倍。

詹尼許將美國描述為世界上最具吸引力的建築市場之一，並表示此舉將幫助新公司利用該地區的基礎設施和建築熱潮。

Holcim 是北美最大水泥製造商，在 850 個工廠擁有 16000 名員工。該公司在該地區的競爭者包括建築產品和解決方案領域的 Carlisle 和 RPM 以及水泥行業的 Eagle Materials (EXP-US) 和 Summit Materials (SUM-US) 等公司。

2023 年前 9 個月，北美業務占 Holcim 銷售額四分之一，也是該公司獲利最高的地區，近年來銷售額平均成長超過 20%。其餘 Holcim 業務銷售額將約為 170 億瑞士法郎、合 196.9 億美元，並雇用 48000 名員工。