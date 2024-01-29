Fractyl Health擬IPO達到7.62億美元估值

鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-29 21:06

治療開發商 Fractyl Health 周一 (29 日) 表示，其在美國首次公開發行 (IPO) 的目標是達到 7.62 億美元的市場估值。

該公司計劃透過出售約 700 萬股股票，每股價格在 16 至 18 美元之間，籌集上看 1.32 億美元資金。

美國 IPO 市場在經歷兩年低於標準的表現後，預計將於 2024 年反彈。由醫療保健公司 CG Oncology (CGON-US) 和 KKR 支持的 BrightSpring Health Services (BTSG-US) 上周上市後出現鮮明對比，顯示投資人仍保持謹慎態度。

總部位於麻州列星敦的 Fractyl Health 開發「疾病修飾」療法，針對器官層面的根本原因，治療 2 型糖尿病和肥胖等代謝性疾病。

該公司正在開發用於治療 2 型糖尿病的 Revita，目前正處於招募受測者階段。其另一種療法 Rejuva PGTx 旨在治療第 2 型糖尿病和肥胖症，目前正處於臨床前階段。

Fractyl Health 計劃在納斯達克上市，股票代號為「GUTS」。