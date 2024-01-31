官股金控第一家 合庫銀行三度獲智財管理驗證

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-31 19:35

領先其他公股行庫，合庫銀行於 109 年即導入台灣智慧財產管理規範（TIPS），建立完善的智慧財產管理制度及通過資策會驗證；今年續於 1 月 22 日獲經濟部產業發展署頒發 TIPS 驗證通過證書，第三度通過驗證，由合庫銀行副總經理張孝維代表授證。

TIPS 由經濟部產業發展署於 96 年公告實施，協助企業或組織建立一套系統化的智慧財產管理制度，藉由 TIPS 的要求審視原有制度的不足之處並持續改善，以有效管理內部智慧財產，創造更多利潤。

為推動公司治理政策與企業永續經營，體認智慧財產管理的重要性，合庫銀行於 109 年即導入 TIPS，藉「規劃 - 執行 - 檢查 - 行動（Plan-Do-Check-Action）」管理循環，保障研發成果並降低公司營運風險，強化競爭優勢。這項成就不僅是對合庫銀行智慧財產管理的肯定，也是對其營運發展策略的支持，在金融市場上奠定了堅實的競爭優勢。

合庫銀行近年積極鼓勵員工投入研發，塑造創新的組織文化，同時加強智慧財產的風險管理與內部控制，避免重複發明和創新資源的浪費，確保新產品服務的合法使用，自 107 年起已連續 5 年入列國內法人專利申請排行榜，且申請數屢創新高，111 年躍居金融業第一，更獲得「TCSA 永續單項績效獎 - 創新成長領袖獎」殊榮，顯示其在智慧財產創造與保護方面的卓越成果，也翻轉了民眾對傳統銀行的刻板印象。