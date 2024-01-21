〈和碩團圓日〉今年海外將有新據點 看好印度內需市場

和碩 (4938-TW) 今 (21) 日舉辦和碩團圓日，共同執行長鄧國彥透露，不會停止海外廠的布局，並進一步指出，看好印度內需市場，且不是為了單一客戶與產品，期望今年能有好的方向與結果。

鄧國彥指出，和碩規劃業務接單與生意機會要互相配合，不會停止在海外布點。鄧國彥說，一個工廠的設置不會只有產線設置，今年有兩三個工廠宿舍正同時進行，期望今年底進駐，可以有效控制成本，只要客戶有需求就不會缺席。

鄧國彥補充，今年要盡力提高廠房的使用率，讓運作成本可以更有效的發揮。預計今年底既有產線會用滿，不進行廠房擴充，明後年會無法滿足需求，對客戶將無法交代，因此密切關注客戶需求與自身機會。

共同執行長鄭光志則指出，海外廠房持續擴增中，設備也在進駐。鄭光志表示，去年和碩資本支出 3 億至 3.5 億美元，今年一定會超過去年，不過會在董事會通過後，於 3 月法說會報告。

另外，鄭光志也提到，隨著客戶需求，中國與非中國的產線也有所改變。去年非中國的比重約 10% 至 15%，中國比重會逐漸下降，不過他強調，不會撤出中國，而是跟著客戶做比重調配與區域化。

鄭光志說，我們就是把我們的產能準備好。對和碩而言，生意模式並沒有改變，只是針對不同區域，用不同的方法面對。且印度廠本來就一直在做，並不是針對單一客戶。