IDC：中國2023年智慧手機出貨創近10年新低 蘋果首度奪冠

根據 IDC(國際數據資訊) 最新統計顯示，2023 全年中國智慧型手機市場出貨量約 2.71 億台，較 2022 年同期減少 5%，創下近 10 年來手機最低出貨量。不過值得注意的是，蘋果 (AAPL-US) 在 2023 年第四季以及全年出貨量首度獲得中國市場第一名。

IDC 指出，2023 上半年受到整體經濟狀況不佳，以及疫情延續等影響，手機市場仍然處於低迷階段。2023 下半年隨著經濟狀況轉佳，外界對手機市場的關注度提升，也帶動市場需求逐漸好轉回溫，但仍未完全釋放。此外，廠商對於出貨量的態度仍偏保守，對於整體市場表現難以達到預期。

不過回顧去年第四季中國手機出貨時情形，根據 IDC 統計，出貨量約 7363 萬台，已較 2022 年同時成長 1.2%，更是連續 10 季年減後首度反彈。雖然整體市場逐漸恢復到成長趨勢，但復甦不如預期。

IDC 表示，目前中國的市場需求主要來自一到三線的高階用戶，從銷售數據較好的產品可以看出此現象，包括蘋果 iPhone 15、華為 Mate 60、小米 14 以及 vivo X100 等旗艦產品系列，而中低階產品的產品的銷售狀況尚未改善，代表著占據大部分市場的中低階用戶的換機需求並沒有出現。

蘋果第四季和 2023 年全年手機出貨量排名中國市場首位，IDC 指出，雖然蘋果在高階市場上受到競品一定程度的衝擊，加上自身產品升級幅度不明顯，導致對消費者的吸引力下降，但在第三方通路持續推動降價促銷下，還是有不少消費者選擇。儘管 iPhone 與其他安卓旗艦產品相比，優勢已不如以往，但 iPhone 整體的綜合產品力仍維持的不錯。不過 IDC 坦言，蘋果的產品價格維持的能力也不如以前，同路提貨價格調整的時間愈來愈早。

Honor 則是位居中國智慧手機出貨第二名，也是安卓系列第一名，即便在去年面臨激烈的競爭，依然保持強勁動能。IDC 指出，在 800 美元以上的高階市場，憑藉可折疊螢幕產品的出色表現，市占明顯提升。在中低階市場中，則緊抓著消費者的需求，打造多款產品。策略的成功加上通路合作，讓 Honor 可以取得中國 2023 年手機出貨亞軍的好成績。

第三名則是 OPPO，IDC 表示，OPPO 持續在折疊螢幕手機市場中持續發力，藉著 Find N3 Flip 的熱銷，OPPO 斬獲 2023 年豎折市場第一名。另外，橫折產品 Find N3 表現也相當亮眼，讓 OPPO 在 800 美元以上市占創新高。 Reno 系列則幫助 OPPO 在 400 至 600 美元市占率第一。 2023 年逆勢成長，出貨量較 2022 年同期成長接近 200%。

Vivo 第四季隨著主力新品集中上市，市場表現明顯好轉，多款爆款產品熱銷持續至今，取得 2023 年智慧手機出貨第四名。IDC 表示，X100 系列幫助 vivo 在高階市場獲得消費者的高度認可，在第四季 600 至 800 美元市占位居第三。而子品牌 iQOO 則持續展現其在電競場景上的產品特色優勢，穩定 vivo 在線上通路的競爭力。

第五名則是小米，更是在第四季是唯二率先恢復年成長的廠商。小米 14 系列延續上一代產品的口碑，幫助小米穩住 600 美元以上市場的位置。 紅米 K 系列和 Note 系列仍是推動小米出貨的主力軍。

IDC 中國資深分析師郭天翔指出，雖然中國智慧型手機市場已重新恢復到成長趨勢，但是對於 2024 年的市場表現預期應該還是保持謹慎樂觀的態度。今年的反彈基礎，將來自於 2020 年下半年出貨高峰購機的消費者，這群消費者今年上半年陸續有換機需求。

郭天翔進一步指出，影響市場反彈高度的關鍵因素，則是總體經濟和居民消費力的復甦狀況，以及是否能有效刺激四到六線城市的消費力道，帶動新一波的換機潮。