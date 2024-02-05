〈陸港盤後〉中國證監會喊話要「穩市場」 滬指面臨2,700點保衛戰

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-05 16:30

中國 A 股市場三大指數周一（5 日）收盤漲跌互見，滬指面臨 2,700 點保衛戰，證監會周日宣示要「穩市場」，但證監會並未提出具體措施。

滬指周一收盤跌 1.02% 報 2,702.18 點，深成指跌 1.13% 報 7,964.71 點，創業板指漲 0.79% 報 1,562.61 點。兩市成交額合計人民幣 8,774 億元，「北向資金」淨買入 12.11 億元。

滬指早盤大幅走低，一度跌逾 3%，寫下近五年新低，午後拉升翻紅，收復 2,700 點，但尾盤再度回落翻綠。

中小盤股集體大跌延續至收盤，但護盤資金在午後相當活躍，明顯指向中小盤。截至收盤，中證 500 ETF 成交額為人民幣 160.81 億元，幾乎是前一個交易日的 9 倍。中證 1000 ETF 成交額達到 87 億，是前一個交易日的 7.7 倍。

整體而言，個股跌多漲少，逾 4,800 檔個股下跌，上千股跌停。

香港恒生指數周一收盤跌 0.15%，報 15,510.01 點，恒生科技指數跌 0.17%，報 3,038.84 點。

中國證監會黨委書記、主席易會滿周日召開黨委會議，傳達學習貫徹國務院有關會議精神，部署維護資本市場穩定工作。

易會滿表示，要加快推進上市公司調研走訪工作，切實解決具體困難和問題，增強優質上市公司支持力道。嚴把上市公司入口關，加大下市力道，大力提升上市公司品質。

《彭博》指出，上周五中國股市大跌，雖然證監會宣示要穩定市場，但證監會並未提出具體措施。相較於 2021 年年初高點，中國與香港股市的市值已蒸發約 7 兆美元。

北京投資銀行香頌資本董事沈萌說，證監會的聲明試圖穩住投資人，但證監會未觸及信心不足、經濟面臨巨大不確定性等基本問題，這些問題是市場異常波動的原因。

此外，《財新網》周一公布的數據顯示，1 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）報 52.7，較去年 12 月低 0.2 個百分點。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前經濟面臨的困難和壓力依然較大，不利因素和不確定性仍然偏多，尚未根本扭轉需求比供給弱、就業壓力大、市場預期不強的格局。