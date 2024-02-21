〈焦點股〉輝達財報揭曉前夕走跌 廣達、緯創跟著臉綠

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-21 10:55

輝達 (NVDA-US) 去年第四季財報揭曉前夕，昨 (20) 日股價卻下挫 4.4%，拖累 AI 概念股廣達 (2382-TW) 與緯創 (3231-TW) 今 (21) 日股價跟著臉綠，雙雙下跌超過 2%，尤其緯創跌幅更為沈重，也跌破 120 元大關。

廣達 (2382-TW) 今天開低走低，最低跌至 235.5 元，跌幅約 2.06%，成交量超過 1.5 萬張。緯創則以 120 開低走低，最低跌至 117 元，跌幅 3.28%，也跌破 120 元大關，成交量超過 4.5 萬張。另外，廣達與緯創也紛失守 5 日線。

觀察近日三大法人籌碼動向，三大法人僅在開工日當天買超廣達與緯創，分別買超 1.3 萬張及 1.1 萬張，接著便是連 3 賣。三大法人近三日已經累計賣超廣達 5 萬張，緯創 2.5 萬張。