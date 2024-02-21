總統任期5月屆滿 烏克蘭前總理：澤倫斯基將失去執政合法性

鉅亨網新聞中心 2024-02-21 11:00

烏克蘭總統澤倫斯基的任期即將 5 月屆滿，烏克蘭前總理尼古拉 · 阿扎羅夫表示，澤倫斯基將在 5 月 21 日任期屆滿後失去執政合法性。

據《俄羅斯衛星社》報導，阿扎羅夫在社群平排上發文，表示 5 月 21 日之後，澤倫斯基是合法的嗎？不合法！其任期將在這一天結束！烏克蘭憲法也沒有規定可在戒嚴情況下取消總統選舉。

烏克蘭原本應該在今年春季舉行下一屆總統大選，但澤倫斯基表示，烏克蘭現在處於戰爭時期，不是舉行選舉的時候。

烏克蘭戰爭爆發後，烏克蘭政府持續實施戒嚴令，選舉通通被取消，例如烏國原本預定去年 10 月舉行的國會選舉。

儘管阿扎羅夫痛批澤倫斯基，但據《半島電視台》報導，國際共和研究所（IRI）在去年 10 月進行的民調顯示，只有 20% 受訪者認為烏克蘭應該在戰時舉行總統大選。

基輔國際社會學研究所（KIIS）在去年同月進行的全國民調也顯示，80% 受訪者認為，烏克蘭應該等到戰爭結束後再舉行總統與國會選舉。

此外，市民社會團體也支持這種看法。去年 9 月，100 個烏克蘭與跨國非政府組織簽署了一份反對烏克蘭在戰時舉行選舉的聲明。

這項聲明列舉了一些挑戰，包括無法確保軍人與海外選民充分參與，以及民眾在戒嚴令下權利與自由受限，烏國可能會出現缺乏政治競爭的情況。