烏軍換帥！ 烏克蘭總統澤倫斯基撤換總司令

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-09 09:31

烏克蘭總統澤倫斯基周四（8 日）宣布，新團隊將接管烏克蘭武裝部隊領導權，瑟爾斯基上將（Oleksandr Syrsky）被任命為烏克蘭武裝部隊總司令，現任扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）被免職，為烏克蘭戰爭爆發以來烏軍最高級別人事異動。

據烏克蘭《真理報》報導，澤倫斯基周四簽署了解除扎盧茲尼職務的法令，並簽署任命瑟爾斯基接任總司令的法令。

澤倫斯基表示，他已見過扎盧茲尼。澤倫斯基說：「我們討論了烏克蘭武裝部隊需要什麼革新，也討論革新後的烏克蘭武裝部隊領導層可以有誰，現在是時候革新了。」

澤倫斯基說，他已要求扎盧茲尼繼續留在團隊，但他並未提及具體身份。澤倫斯基也宣布「自今天起，烏克蘭武裝部隊將由新的管理團隊接管」，「我任命瑟爾斯基上將擔任烏克蘭武裝部隊總司令」。

近來外界一直在議論扎盧茲尼可能會被解職。隨著烏克蘭反攻走向失敗，戰爭陷入僵局，澤倫斯基和扎盧茲尼的分歧似乎越來越大，後者主張採取更具防禦性的戰略。

由於西方國家的援助停滯不前，扎盧茲尼的繼任者可能別無選擇，只能走這條路。

烏軍正在努力對抗俄羅斯軍隊的攻勢，澤倫斯基此時換帥，可能會打擊烏軍士氣，政治上也可能適得其反，影響支持率。

去年底民調顯示，烏克蘭民眾對扎盧茲尼的支持率約為 90%，遠高於澤倫斯基的 62%。在許多烏克蘭人眼中，扎盧茲尼是民族英雄，享有「鋼鐵將軍」稱號。