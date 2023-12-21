烏克蘭澤倫斯基：擬再增兵50萬人 尚未拍板

烏克蘭總統澤倫斯基周二（19 日）表示，烏軍領導人提議再徵召 45 萬至 50 萬名士兵，但他尚未就這一敏感且代價高昂的問題做出決定。

澤倫斯基在年終記者會上說，最高軍事指揮官已經提議再動員 45 萬到 50 萬人參與戰爭。他坦言，這個提案「既敏感，代價也高」。

「我需要更多論據支持這個行動，首先這是人的問題，其次是公平問題、國防能力問題、財政問題。」澤倫斯基說，這樣的徵兵規模，需要 135 億美元的銀彈，意味著每六名納稅人資助一名士兵。

澤倫斯基指出，軍方和政府需要協商，之後再決定是否向議會提交提案。他排除動員女性參軍的可能性，但他同意將男性徵兵年齡下限從目前的 27 歲下調至 25 歲。

烏軍自 2022 年 2 月起與俄軍交戰，俄羅斯總統普丁本周表示，目前有 61.7 萬名俄國士兵參戰，澤倫斯基則暗示，前線有 50 萬名士兵。

澤倫斯基在記者會上表示，沒人知道戰爭什麼時候會結束，「我相信美國不會背叛我們」。但華府傳來的消息並不樂觀。美國參議院兩黨領袖在周二說，年底前無法批准對烏克蘭的新援助。

英國《金融時報》指出，烏軍在經歷夏季反攻失敗以及西方盟友財政和軍事支持動搖後，澤倫斯基正在經歷「最艱難的時期」。烏軍前線官兵說，已經疲憊不堪，需要輪換休整，但新兵少之又少。