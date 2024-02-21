〈財報前瞻〉輝達恐增長有限 投資人轉謹慎 財報前市值縮水780億美元

鉅亨網編譯許家華 2024-02-21 13:39

輝達 (NVDA-US) 周二 (20 日) 市值縮水 780 億美元，寫下有史以來最大單日降幅。

輝達周二股價大跌 4.35%，收每股 694.52 美元。輝達將於周三收盤後公布 2024 財年第四季財報，市場似乎持謹慎態度。

滙豐銀行分析師 Frank Lee 本周二度調升輝達目標價，最新自 800 美元上調至 835 美元，並維持買進評級。儘管他淡化輝達獲利增長的預期，但仍預計銷售將符合市場普遍預期。

根據 FactSet 調查，分析師共識預期輝達第四季每股獲利 (EPS)4.59 美元，營收為 204 億美元。

滙豐 Lee 研究報告指出，市場預期已顯著上升，因分析師的共識預期已與其相近，有別於去年所見的營收和獲利驚喜，今年獲利進一步上漲的空間恐已受限。

然而，他仍相信輝達可因中央處理器等市場擴張而長期受益。基於其對輝達 2025 財年的獲利預估，其輝達目標價本益比達 35。

《彭博》上周五報導，引述知情人士消息，拜登政府考慮授予英特爾逾 100 億美元補貼，為 2022 年《晶片法》運作以來，規模最大的獎勵計畫。

輝達可能在法說會上面對有關於同業競爭的問題，例如超微，尤其市場正在尋找除了訓練任務之外還能執行推理的晶片。

Stifel 分析師 Ruben Roy 周二報告指出：「因大眾持續聚焦推理工作負載，考量超微的定位，我們預期輝達的定價會更令人擔心。針對是否採用輝達 GH200 CPUGPU 混合系統，供應鏈業者對的初期反饋一直很正面。」

Roy 維持輝達股票「買進」評級，目標價為 865 美元，根據其 2026 財年的獲利預期計算，該目標價本益比 35。

輝達周二表示，將於 3 月 18 日至 21 日舉行 GTC 2024 大會，也將邀請微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US) 和 Meta (META-US) 等公司高層發表演講。