軟體出包 通用暫停銷售中型卡車Colorado、Canyon

鉅亨網編譯許家華 2024-02-21 07:15

通用汽車 (GM-US) 周二 (20 日)表示，已暫時停止銷售 2024 年式的雪佛蘭 Colorado 和 GMC Canyon 中型卡車，以解決間歇性的軟體品質問題。

通用表示，目前已確定並實施了修復措施，本周一起已開始將車輛運送給經銷商，預計該情況很快就能解除，盡快恢復向客戶交付車輛。

通用表示，該問題不會影響目前已運至經銷商或出貨給顧客的 2023 年式 Colorado 和 Canyon 車款，且沒有召回計畫。

通用汽車 Colorado 和 Canyon 卡車 2023 年在美國銷售量達 93539 輛，較 2022 年下降約 20%。

近幾個月來，通用汽車還面臨其他軟體問題。

通用汽車執行長 Mary Barra 上個月表示，由於軟體問題，公司被迫暫停銷售雪佛蘭 Blazer EV。通用周二表示，目前正戮力排除該軟體問題，且「一直都有進展」。

Barra 上周會議提道，公司已改善軟體開發流程，更重要的是驗證流程.「公司在這場轉變中『痛並學習著』。」