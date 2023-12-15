部分車型停產 通用汽車將裁減密西根州車廠員工1300人

通用汽車 (GM-US) 在州文件中披露，由於其生產的車輛停產，該公司計劃從明年初開始在密西根州裁員約 1300 名工人。

預計裁員規模將會很大。其中包括 Orion Assembly 的 945 名工人，他們負責生產雪佛蘭 Bolt 車型，該車型將於今年底停產。

最終生產日期定於 12 月 18 日當周。不過，裁員要到 1 月 1 日才會發生。

通用汽車將重組 Orion 廠以生產電動卡車。該廠預計將於 2025 年底恢復運作。

另外 369 名被解雇的工人來自通用汽車的 Lansing Grand River 裝配廠，該工廠將不再生產雪佛蘭 Camero。通用汽車先前宣布停產該車，但沒有透露該工廠將解雇多少員工，該工廠繼續生產凱迪拉克轎車。

通用汽車發表聲明表示：「Lansing Grand River 裝配廠今天通知員工，由於 Camero 生產結束，工廠將調整人員配置水平。」「因此，從 1 月 2 日開始，大約 350 名員工將受到影響。通用汽車預計，根據 UAW-GM 全國協議的規定，所有受影響的團隊成員都會獲得工作機會。」

根據通知文件，Grand River 的裁員將於 1 月 2 日開始，一直持續到 3 月。