特斯拉德國擴廠計畫碰釘子 當地市民表決反對伐林

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-21 07:12

德國格林海德 (Gruenheide) 市市長周二 (20 日) 向路透表示，當地市民表決反對一項砍伐樹木以拓展廠區的動議，為特斯拉 (TSLA-US) 的德國擴廠計畫帶來阻撓。

格林海德市政府在周二晚間公布表決結果，當地市民以 3499 票反對、1882 票贊成，反對這項旨在建造鐵路及倉庫等額外物流空間的動議，因擴建過程將導致這個臨近自然保護區、人口不到 8000 人的社區約 100 公頃的樹木被砍伐。

由於格林海德座落於兩個湖泊間，反對擴建者表示，擴建計畫也會部分影響水資源保護區。

雖然這項決議不具約束力，但本次表決仍對這家電動車巨頭構成進一步阻礙。

繼去年 3 月達到每周 5000 輛的產能里程碑後，德國廠在今年 1 月首度達成每周生產 6000 輛電動車的紀錄。目前特斯拉德國廠年產能約 50 萬輛，但產能增幅已趨緩。

特斯拉計劃將德國廠電池產能翻倍，達到每年 100 GWh(百萬瓩時)，每年生產 100 萬輛電動車，以主導歐洲電動車市場。