國泰金1月狂賺94億元EPS 0.65元 國壽3因素絕地大反攻

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-07 17:24

國泰金 (2882-TW) 今 (7) 日發布 2024 年 1 月自結，稅後純益 94.1 億元，年增逾 4 倍，每股純益 (EPS) 0.65 元，各子公司核心業務動能強健，其中，國泰人壽擺脫匯損陰霾，加上股市實現資本利得、經常性收益挹注，帶動元月逆勢大賺 47.2 億元，而國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信稅後純益皆創單月歷史新高紀錄。

國壽擺脫連 2 個月虧損的窘境，1 月營運一吐悶氣，稅後純益達 47.2 億元，並較去年同月轉盈，國泰金表示，主要反映資本利得及經常性收益挹注。今年以來金融市場回暖，投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現亮眼。1 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 85 億元及 55 億元。

國泰金說明，1 月受惠美國經濟維持強韌，激勵股市持續創高，國壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，此外，市場對 Fed 降息預期收斂，帶動美元反彈，台幣兌美元單月貶值 1.8%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加上在經常性收益持續挹注下，整體獲利表現亮眼。

在資本方面，1 月淨值比逾 8.0%，RBC 亦遠高於 300%，體現資本維持強健，清償能力無虞。展望 2024 年，國壽憑藉穩健的資本水準及財務體質，將積極面對環境變化與風險挑戰，靈活進行策略調整與因應，掌握獲利機會，再創投資佳績。

國泰世華銀行方面，1 月稅後純益 39.7 億元，年增 37%。國泰金表示，1 月存放款動能穩健，升息循環帶動外幣商品利率走升，持續佈建外幣金融資產部位，推升淨利收穩定成長；受惠於國外有價證券及長年期繳保險商品銷量亮眼，財富管理手收動能強勁，信用卡簽帳金額穩定成長，整體淨手收年成長逾 4 成。截至 1 月底逾放比率為 0.11%，備抵呆帳覆蓋率為 1437%，資產品質維持穩健。

國泰產險 1 月稅後純益 4.5 億元，較去年同期大幅成長，主要因投資團隊把握機會進行布局並逢高實現資本利得。業務秉持質量並重政策，1 月簽單保費 34.3 億元，年成長 31%，在銷售前保險風險管控機制及銷售後費率適足性監控下，各險損失率表現良好，整體承保獲利穩定成長。