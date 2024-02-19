分析師：無論輝達財報好壞 美股漲勢可能因此終結

鉅亨網新聞中心 2024-02-19 22:00

在輝達公布財報前，美股的 AI 熱潮持續發酵，投資者押注高風險看漲期權，使需求飆升至多年以來的最高。

輝達是這波美股漲勢的重心，但許多其他股票也隨之上漲。對此，SpotGamma 創辦人 Brent Kochuba 認為，下周大盤可能會與輝達一起下跌，因為在這家晶片製造商公布財報後，與一系列美國主要公司相關的看漲期權可能會下跌。

Kochuba 解釋說，一旦輝達發布完財報，整個選擇權市場的隱含波動率可能會下降，並引發市場的反應。

典型的反應是，隨著隱含波動率下降，選擇權會變得更便宜，同時允許出售選擇權的做市商拋售他們累積的一些股票，以對沖部位。

Kochuba 表示，在 Nvidia 周三發布報告後，「任何看漲期權偏差較大的公司，都可能會感受到更大的拋售壓力」。

事實上，不僅輝達，許多其他科技公司也出現了極端的看漲期權偏差，特別是 Advanced Micro Devices Inc. (AMD-US) 和 Arm Holdings (ARM-US) 等半導體公司，以及微軟公司 (MSFT-US) 等其他大型科技巨頭。

FactSet 數據顯示，標普 500 指數相對於全年預期收益的比率，最近突破 20，是自 2022 年初以來首次，高於其五年和十年平均水準。納斯達克 100 指數的遠期本益比甚至更高，上周五超過 26。

這代表著美股整體的動態本益比增速有所放緩，美股的漲勢已經超越了盈利的增長 ，對市場「過熱」的擔憂增加。

長期獨立股票市場分析師兼 Mott Capital 創辦人 Michael Kramer 就評論稱，當前股票並不是以盈利動能進行交易。而是以倍數擴張為基礎進行交易。