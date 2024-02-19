緯創擴大投資AI 全球營運總部上樑預計今年Q3完工營運

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-19 16:39

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (19) 日在新竹 AI 智慧園區舉辦緯創全球營運總部上樑典禮，由執行長林建勳親自主持。林建勳表示，持續看好 AI 發展，並透露全球營運總部預計在今年第三季完工並開始營運。

林建勳表示，緯創致力於資訊與通訊的科技產品，看好 AI 未來發展，為了深耕 AI 領域，緯創將持續擴大投資規模，加上對新竹 AI 智慧園區的地理位置優勢有信心，不僅在新竹設置全球營運總部，同時也在新竹設立重要的研發以及高階產品先期製造基地。

林建勳進一步指出，期待整合緯創在竹科與湖口工業區的生產量能，持續擴大產值，創造更多就業機會，打造國際級的 AI 智慧城市。

林建勳先前曾提及，今年緯創在 AI 方面會有三位數成長，董事長林憲銘也提到，今年科技的發展主軸仍以 AI 為主，緯創未來也將持續投資 AI、EV、能源以及雲端相關事業。