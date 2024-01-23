轉職意願15年新高 年後跳槽族85%想海外工作領夢幻薪資2.2倍

根據 yes123 求職網調查顯示，有高達九成五 (94.7%) 的上班族透露，在龍年農曆年後「會想換工作」，比例不但高於去年的 94.2%，以及前年的 93.6%，更續創十五年以來新高。年後跳槽族當中，其實也有八成五 (84.6%) 考慮到海外工作，其中有四成首選日本。

若以「全體受僱就業者」928.6 萬人估算，潛在的「年後跳槽族」大約有 879 萬人。 對於想換工作的主因，前五名依序為：「不滿意薪水」(62.3%)、「覺得現在的公司發展沒前景」(46.7%)、「沒有升遷機會」(45.8%)，以及「工作沒有發揮空間」(35%)、「不喜歡現有的工作內容」(34%)。

此外在潛在的「年後跳槽族」當中，其實也有八成五 (84.6%) 透露，「會考慮到海外工作」，明顯多於去年的 77.6%，以及前年的 55.6%，比例回升至四年新高，但仍不如 2020 年調查的 87.8%。

同時調查也發現，平均希望在海外領的月薪，是比台灣目前領的「多出」121.6%，等於是要拿到 2.2 倍的薪資水準。

對於「最想去」的海外工作地點，調查顯示，在可複選狀況下，前五大熱門地區分別為：「日本」(39.3%)、「東協地區」(38.2%)、「美國」(37.2%)，以及「澳洲或紐西蘭」(32.6%)、「歐洲」(27.3%)；至於六到十名方面，則分別是：「香港或澳門」(23.4%)、「南韓」(22.3%)、「中國大陸」(21.2%)，以及「加拿大」(18.8%)、「印度」(10.6%)。