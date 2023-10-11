價格走揚 威剛9月營收33.4億元 創22個月新高

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今(11)日公告 9 月營收 33.42 億元，受惠於 DRAM 及 NAND Flash 現貨價同步走揚，營收月增 12.49%、年增 3.96%，創 22 個月新高；第三季營收 85.92 億元，季增逾 25%，年減 3.69%；前三季累計營收 226.67 億元，年減 17.15%。

威剛董事長陳立白看好，兩大記憶體現貨價將於 10、11 月有感翻揚，第四季合約價也將上漲 10-15%；價格向上走勢可望一路延續至明年上半年，隨著記憶體產業正式進入多頭，公司營運及獲利動能也將同步更上層樓。

威剛指出，記憶體原廠為減少虧損壓力，目前仍將維持減產力道，加上資本支出規模可望縮減，明年上半年記憶體供給可能呈現負成長。

同時，包括智慧型手機、PC 與資料中心等應用面需求於明年都可望較今年回溫，對記憶體消耗量持續增加，加上 AI HBM 等相關應用對記憶體需求，也會從明年下半年逐步放量，屆時記憶體產業將轉為供不應求。

威剛也預期，明年旗下電競品牌 XPG、威速登電動三輪車及工控產品出貨放量，有助提升非記憶體領域營收比重，挹注整體獲利表現。

陳立白表示，今年工控事業在日本、東南亞等地區業務規模都有明顯成長，近期也看到其他地區需求回溫，明年不論是客戶數或是出貨量都可望逐步放大。

威速登電動三輪車方面，除 B2B 已出貨給多家國內物流業者外，在售後維修服務系統布建完備後，也將開始布局 B2C 一般消費性市場，看好淨零減碳趨勢與政府補助推動，明年電動三輪車出貨量將較今年倍數成長。