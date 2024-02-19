鞋材廠台灣百和1月由虧轉盈 每股純益0.38元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-19 15:48

鞋材大廠台灣百和 (9938-TW)）今 (19) 日公布最新自結損益，2024 年 1 月營收爲 13.11 億元，年增達 68.21%，而自 2024 年 1 月稅後純益爲 1.14 億元，較 2023 年同月由虧轉盈，每股純益爲 0.38 元。

法人指出，隨著客戶運動鞋及服飾庫存調節持續去化，近期已看到百和出貨開始回溫，預期配合今年舉辦巴黎奧運，新品備貨需求釋出，通路的去化速度也會更快，有利於未來訂單的回流。

另一方面，百和也持續擴展高單價產品的開發能量，並陸續打入 3C、車用及軍用品等應用市場，有助於穩定出貨動能。

在百和產能擴充方面，百和印尼廠預計今年第一季完成全部新產能的建置，未來隨著經濟規模的擴大，印尼廠的獲利也可望跟著提升，預計新產能貢獻的最大時程將落在 2025 年。