〈焦點股〉華興1月營收報捷年增逾7成 股價亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-19 11:01

LED 廠華興 (6164-TW)1 月營收 0.94 億元，年月雙增，其中年增更超過 7 成，激勵今 (19) 日股價開高走高，強攻漲停鎖住 16.7 元，且站上所有均線，股價創下近 2 年新高，成交量超過 7000 張。

華興今日早盤以 15.45 元開高走高後，於盤中亮燈漲停鎖住 16.7 元，不僅站上所有均線，股價更是近 2 年來新高。觀察三大法人近期籌碼動向，外資為主要操作對象，已連 9 買，合計買超 2750 張。

華興 1 月營收 0.94 億元，年月雙增，月增 49.63%，年增達 72.53%。華興董事長劉守雄先前於法說會時指出，去年底在北美以及中國的低溫照明客戶，已經重新取得訂單，訂單量更是創下 3 年新高。此外，劉守雄也提到，華興「2567 計畫」不變，今年目標成長 25%，明年成長 26%，2026 年成長 27%。