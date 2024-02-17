英特爾下周秀新技術 隔空較勁台積電

值得注意的是，OpenAI 執行長與創辦人 Sam Altman 也將現身，由於 Sam Altman 先前曾被報導有意籌備 7 兆美元自建晶圓廠，外界也關心 Sam Altman 此次的談話內容。

另外，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 將親自出席，象徵英特爾在美國半導體在地製造的重要角色。外媒就報導，美國政府正討論向英特爾提供超過 100 億美元的補貼，包含直接撥款與貸款，預期將是拜登上任以來推動半導體製造的最大一筆補貼。