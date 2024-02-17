〈觀察〉資本市場生變 考驗台商「T+A」兩岸雙掛牌籌資模式

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-17 16:55

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 在主動撤回旗下持股 87.1% 的蘇州鮮活飲品中國 A 股上市申請案後，今 (17) 日決議再以 3320 萬美元買回其餘流通在外的 12.9% 股權，等於是在短期內與台商「T+A」兩岸雙掛牌籌資模式無緣。中國大陸資本市場的走弱與官方的對市場控管下，台商的「T+A」籌資模式規劃也將受到考驗。

鮮活旗下的蘇州鮮活飲品公司中國 A 股上市申請案撤回並非個案，先前巨大 (9921-TW) 同樣打算將持股 60.39% 旗下的鼎鎂新材料科技，向上海證交所申請 A 股掛牌，但此一案申請案也受挫。

而目前台商仍有包括定穎 (3715-TW)、新麥 (1580-TW) 對中國子公司的 IPO 案提出申請中。

台廠運用子公司中國 A 股市場 IPO ，將可獲快速籌集大筆資金，並可大量擴充在地經營規模，目前仍有台灣上市公司，申請擬以子公司在中國大陸 A 股上市「兩岸雙掛牌」的方式籌資，在過去成功的案例中，以臻鼎 - KY(4958-TW) 是最爲突出，臻鼎 - KY2018 年透過旗下鵬鼎在中國掛牌，籌資人民幣 36 億元，其後加速擴張規模、擴充載板產能、並在台購併永豐餘集團 PCB 廠先豐且設立南科軟板廠，籌設新載板廠，臻鼎的營收並在 2022 年的營收達到 1713.56 億元的歷史巔峰，也是全球第一。

就目前台灣上市公司臻鼎 - KY、楠梓電 (2316-TW)、鼎炫 - KY(8499-TW) 及南僑 (1702-TW) 的中國子公司都已在 A 股 IPO，由定穎轉投資的超穎電子已在 2023 年 12 月 31 日向上海證交所提出 IPO 申請作業，時程與定穎公司排程相符，台灣 PCB 廠在中國大陸設廠形成完整的供應鏈聚落已逾 20 年，而定穎也可能成為繼臻鼎–KY、楠梓電後，另一家完成中國子公司在當地掛牌的 PCB 廠。而欣興 (3037-TW)、柏承 (6141-TW) 將大陸子公司 IPO 規劃。