00878首季配息0.4元創新高 年化配息率7.4%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-31 18:38

國泰永續高股息 (00878-TW) 持續蟬聯 ETF 受益人數榜首，截至 1 月 26 日，總計來到 118 萬人，規模達 2466 億元，國泰投信今 (31) 日公告，00878 即將於 2 月 27 日除息，投資人最晚只要在 2 月 26 日前持有或買進，皆可參與本次配息，國泰投信已於官網進行第一階段預告，估每受益權單位配發 0.40 元，創成立以來最高金額，以 31 日收盤價 21.63 元估算，年化配息率約 7.4%。

2024 年甫開春，00878 好消息不斷，根據集保結算所數據顯示，00878 今年 1 月以來受益人數持續增加，目前 (1/26) 已來到 118.1 萬人，超越台積電 (2330-TW) 的 109 萬人，為投資人數第二大標的，僅次於中鋼 (2002-TW) 的 123.7 萬人。

集保結算所的大數據平台統計，截至 2023 年底，國內投資人持股前 10 大的第 3 名就是 00878， 00878 同時也是 22 歲以下學生族、以及上班族和家庭主婦等三大群組裡，持股最多、最喜愛的 ETF。

儘管 2023 年 股債 ETF 百花齊放，00878 整體受益人數仍較 2022 年增加了 38 萬 6320 人，規模大增 1118.33 億元，連續兩年增加超過千億元；證交所公布最新的 12 月資料亦顯示，00878 定期定額戶數已超過 21.6 萬戶，在所有 ETF 中排名第二大。

國泰永續高股息經理人游日傑提及，00878 獲台灣最多投資人青睞的主要原因有三，一是選股重視產業均衡、注重企業永續發展，擄獲台灣投資人及年輕族群的高度認同；二是手續費相對便宜，投信投顧公會公佈的 2023 年總費用率，00878 再度成為總費用率最低的高股息 ETF 之一，全年僅 0.46%；第三是具備隨漲抗跌的特性，相當適合作為長期退休金規劃，也是穩健型投資人的首選。