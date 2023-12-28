富邦媒2023電商趨勢 8大類商品銷售夯翻

2023 年即將結束，台灣線上零售業龍頭富邦媒 (8454-TW) 回顧年度消費動向，今 (28) 日發布《2023 網購消費趨勢》，以旅遊、智慧家電、電子票券、美妝、寵物、保健、進口水果和熱門 IP 成為熱銷品類。

momo 購物指出，今年解封出遊激勵旅遊需求強勢回溫，momo 行李箱銷售年增高達近 200%，輕巧多功的運動相機、網卡和行動電源也成長達 30-50%。

隨著科技發展， momo 分享，AI 人工智慧的廣泛應用使居家生活越趨便利，如具備語音助理的家電，而因應現代人繁忙卻又講究質感的生活追求，近年掃地機已然成居家新標配，銷售年增達 30%，更有指標品牌在新品的帶動銷量倍增。

電子票券市場快速成長，momo 站上電子票券 2023 年銷售年增超過 80%，又以連鎖餐飲票券更受歡迎，如麥當勞、漢堡王、星巴克等，同時，飯店住宿券、玩樂生活券、美容紓壓券受到消費者歡迎。

脫罩商機推動 momo 專櫃彩妝買氣顯著提升，年增約 40%，又以經典明星底妝、人氣新色唇彩為兩大重點熱銷商品。

另一方面，據農委會寵物登記統計，去年底犬貓合計登記數量已達 222 萬隻，且呈現持續增長趨勢，帶動 momo 站上寵物商品銷售力道強勁，年增達雙位數。

而隨著電商滲透率漸增，momo 觀察到，消費者對於需定期回購、體積較大、重量偏重的商品更傾向利用網路補貨，加上 momo 提出獨規大組數、獨家優惠價的優勢，皆是觸動消費者回購的關鍵。

出國伴手禮熱潮連帶掀起進口水果送禮需求，今年 momo 站上進口水果及原裝果汁買氣成長，進口蘋果汁業績年增突破 100%，麝香葡萄於中秋送禮旺季也繳出銷售年增 50% 佳績。

美容家電見到持續升級趨勢，搭配專業髮品的普及化，居家專業沙龍美髮商品的需求有感上升， momo 站上 dyson Supersonic 吹風機即繳出最高單月狂銷破 4000 台佳績，沙龍洗護髮品牌包括 AVEDA、巴黎卡詩、摩洛哥優油、資生堂專業美髮等品牌同受青睞。