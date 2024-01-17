年貨需求湧現 富邦媒打造最大規模線上年貨大街

農曆春節將近，年貨採購需求加溫，台灣線上零售業龍頭富邦媒 (8454-TW) 今 (17) 日指出，觀察近來伴手禮買氣大增，1 月以來站上食品和保健禮盒銷售年增皆達 30%，預計 1 月下旬至年前買氣更將衝上高峰，正全力打造全台規模最大的線上年貨大街。

為擴大搶攻辦年貨商機，momo 指出，今年將迪化街、南門市場、世貿年貨大展三大指標年貨商圈搬上線，一站網羅各大名店伴手禮，打造全台規模最大的線上年貨大街。

momo 進一步說明，年節送禮蘊藏大學問，建議消費者掌握「3 不 2 要」口訣送禮不出錯，包含「不」送諧音寓意不吉祥的商品，如李 (離) 子、時鐘 (送終)；「不」留價格標籤，避免造成收禮人的隱形壓力；「不」過度包裝，可優先挑選提把式禮盒降低紙袋需求；「要」美觀實用，送禮就是要送進心坎；「要」依據情誼選擇禮品價值。

momo 也設定三大價格帶禮盒，分別為 999 元以內、1000 元以上和 2000 元以上，以因應不同預算的消費者所需。

momo 觀察到，團圓吃美食的春節傳統也帶動生鮮禮盒買氣熱絡，尤其水果禮盒年年都是伴手禮熱門選項。

而春節前夕同樣是保健禮盒的銷售旺季，momo 銷售數據以高端大氣的人蔘、燕窩、靈芝等漢方食補保健禮盒最受青睞。