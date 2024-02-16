〈財報〉搭上ETF順風車 Coinbase兩年來首度出現單季獲利

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-16 18:26

Coinbase Global (COIN-US) 兩年來首次單季獲利，因數位資產新一波樂觀情緒導致交易量激增，這也是這家美國最大加密貨幣交易所的潛在轉折點。

投資人對此感到高興，Coinbase 股價在周五 (16 日) 盤前交易上漲超過 13%。截至周四 (15 日) 收盤，該股 2024 年以來下跌 5%，但去年飆漲 180%。

Coinbase 第 4 季獲利 2.73 億美元，遠高於分析師預期，為 2021 年第 4 季以來首次出現單季獲利，當時也正逢加密貨幣熱潮仍在肆虐。

令人驚訝的第 4 季業績使其全年淨利達到 9500 萬美元。

Coinbase 獲利的原因之一是吸引更多交易者加入其平台，並為其訂閱和服務業務吸引更多客戶。總交易收入躍升 64% 達 5.29 億美元。

它還受益於預留用於稅收的 1.21 億美元非現金釋放，以及回購債務帶來的 1800 萬美元收益。

促使更多人使用 Coinbase 平台的是加密貨幣市場意外上漲，因為市場猜測美國證券交易委員會 (SEC) 會批准現貨比特幣 ETF。

這些 ETF 將使投資人無需擁有全球最大的加密貨幣即可獲得投資，可以擴大數位資產的主流吸引力。

SEC 最終在 1 月初批准了這些 ETF。Coinbase 擔任 11 支 ETF 中的 8 支的託管人。該公司可以透過其託管、主要交易和貿易結算業務與 ETF 發行人合作而受益。

此後比特幣飆升至 52000 美元以上，超過 2021 年的最高點，距離 2021 年創下的 68789 美元歷史高點還很遠。

對 Coinbase 和整個加密產業來說，2024 年的樂觀理由是，在 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 被刑事定罪以及幣安首席執行官趙長鵬認罪後，加密貨幣領域的許多最大問題現在都已正式成為過去。

然而，Coinbase 仍然面臨一些挑戰。它正與 SEC 打官司。去年 6 月，SEC 起訴該交易所，指控其未經許可就經營加密貨幣證券交易所、經紀商和清算機構，使其未來收益面臨風險。

該公司選擇在法庭上為自己辯護，執行長阿姆斯壯 (Brian Armstrong) 坦言他與 SEC 看法分歧。